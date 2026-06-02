Screenshot घेतल्यावर समोरच्याला कळतं का?

02 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

माहिती ट्रॅक करणे

प्रत्येक Apps स्क्रीनशॉटची माहिती ट्रॅक करु शकत नाही.

ब्राउझर स्क्रीनशॉट

बहुतेक सामान्य Apps आणि ब्राउझर स्क्रीनशॉट ओळखत नाहीत.

स्नॅपचॅट 

जेव्हा स्क्रीनशॉट घेतला जातो, तेव्हा स्नॅपचॅट इतर वापरकर्त्यांना सूचना पाठवते.

WhatsApp एकदाच पाहता येणाऱ्या फोटो/व्हिडिओंना विशेष संरक्षण देते.

WhatsApp

अनेक बँकिंग Apps स्क्रीनशॉट ब्लॉक करु शकतात किंवा त्यावर पाळत ठेवू शकतात. 

बँकिंग Apps

काही Apps संवेदनशील स्क्रीनवर स्क्रीन रेकॉर्डिंग थांबवतात.

रेकॉर्डिंग

अँड्रॉइड आणि आयफोनवर प्रत्येक Appनुसार स्क्रीनशॉट घेण्याचे नियम वेगवेगळे असतात.

अँड्रॉइड आणि आयफोन

स्क्रीनशॉट घेण्यापूर्वी Appची सिक्युरिटी तपासा.

सिक्युरिटी 

App प्रत्येक स्क्रीनशॉट घेत नाही, पण काही Apps याला अपवाद आहेत.

काही Apps अपवाद 

