भारतात वर्षानुवर्षे हळद केवळ मसाल्याच्या पदार्था म्हणूनच नव्हे तर आयुर्वेदिक औषध म्हणून देखील वापरली जात आहे. यामध्ये अनेक गुणधर्म आहेत.

हळदीचे गुणधर्म

जेव्हा तुम्ही हळदीमध्ये मिसळलेले दूध पिता तेव्हा मसाल्यातील घटक, कर्क्यूमिन, त्यात विरघळते. दुधामध्य फॅट असते. हळदीच्या दुधाचे फायदे मिळविण्यासाठी त्यात काळी मिरी टाकावी.

हळदीचे दूध

काळी मिरी असा मसाला आहे त्यामध्ये विटामीन सी असते. यामुळे तुम्ही हळदीच्या दुधातून प्यायलात तर रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. याचे काय आहेत फायदे जाणून घ्या

काळी मिरी

ज्या लोकांना वारंवार सर्दी खोकला होतो त्यांनी रोज हळद आणि काळी मिरी टाकून दूध प्यावे. या दोन्ही मसाल्यांमधील घटक रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतात.

सर्दी खोकल्यापासून आराम

सांध्यांना फायदा होतो

हळदीमध्ये ॲण्टीइंफ्लोमेटरी गुण असतात. यामुळे सूज कमी होते. तसेच दुधामध्ये कॅल्शिअम असते आणि हे हाडं मजबूत ठेवण्यास मदत करते. सांधेदुखीसाठी हे पिणे खूप फायदेशीर आहे.

हळद आणि काळी मिरीमुळे आतड्यांचे आरोग्य सुधारू शकते. पण जर एखाद्याला लैक्टोज असहिष्णुता असेल तर तो पचन सुधारण्यासाठी हळद आणि काळी मिरी मिसळलेले पाणी पिऊ शकतो.

पचन सुधारणे

तुमची त्वचा उजळवण्यासाठी महागड्या उत्पादनांचा वापर करण्याऐवजी, तुमच्या आहारावर लक्ष केंद्रित करणे चांगले. काळी मिरी दुधात व्हिटॅमिन सी असते आणि हे घटक आपल्या त्वचेला चमक देते.

त्वचेसाठी फायदेशीर

