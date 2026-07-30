मधाने दात घासण्याचे फायदे जाणून घ्या

Lifestyle

30 july 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

विविध उपयोग

मधाचा उपयोग विविध कारणांसाठी केला जातो. काहींजण आरोग्यासाठी तर काहींजण जेवणाची चव वाढवण्यासाठी मधाचा उपयोग करतात

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मध गुणधर्मांनी उष्ण आणि कफघ्न मानला जातो. यामुळे दातावर साचलेला चिवट, पिवळा थर हळूहळू कमी होण्यास मदत होते.

दातांचा पिवळेपणा कमी होतो

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जीवाणूंचा नाश 

मधामध्ये नैसर्गिक ॲण्टी बॅक्टेरिअल आणि ॲण्टी  सेप्टिक गुणधर्म असतात ज्यामुळे तोंडातील दुर्गंधी आणि जंतू नष्ट करण्यास मदत करतात.

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हिरड्यांना सूज आली असल्यास किंवा रक्त येत असल्यास शुद्ध मधाने हलक्या हाताने मसाज केल्याने आराम मिळतो.

हिरड्यांसाठी गुणकारी

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मध दात पूर्णपणे स्वच्छ किंवा पॉलिश करू शकत नाही. नियमित दात स्वच्छ करण्यासाठी फ्लोराईडयुक्त टूथपेस्ट आणि ब्रशच वापरणे सर्वात उत्तम मानले जाते.

टूथपेस्टची गरज 

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उपयोग कसा करावा

Picture Credit: Pinterest

थोडस मधामध्ये (चिमूटभर मीठ किंवा हळद मिसळू शकता) हे मिश्रण घेऊन बोटाच्या सहाय्याने दातावर किंवा हिरड्यांवर २-३ मिनिट हलके मालिश करा.

टीप

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मधामध्ये निसर्गिक साखर असते. त्यामुळे मधाच्या वापरानंतर तोंड आणि दात पाण्याने स्वच्छ धुणे गरजेचे आहे.

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