आजची गरज, उद्याचा फायदा BS6 इंजिन कार निवडा

21 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

तुम्ही नवीन कार घेण्याचा विचार करत असाल, तर बीएस ६ इंजिन असलेली कार खरेदी करा.

बीएस ६ इंजिनचे अनेक उत्तम फायदे आहेत.

तुमच्या खिशासाठी आणि पर्यावरणासाठीही चांगले आहेत.

BS6 इंजिनचा सर्वात मोठा फायदा प्रदूषणात होणारी लक्षणीय घट.

BS4 इंजिनच्या तुलनेत, ही इंजिने हानिकारक सूक्ष्म कणांचे उत्सर्जन ७० टक्के ते ८० टक्के पर्यंत कमी करतात. 

या वाहनांमध्ये 'फ्युएल इंजेक्शन' तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. त्यामुळे इंधनाचा अचूक वापर सुनिश्चित होतो.

यामुळे इंजिनचा सुरळीतपणा वाढतो आणि देखभालीचा खर्च कमी होतो.

BS6 वाहनांमध्ये ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्स सिस्टीम असते.

जी वाहनातील कोणताही दोष, वाढलेले प्रदूषण याबद्दल डॅशबोर्डवर तात्काळ माहिती देते.

BS6 वाहने थोडी महाग असतात.

