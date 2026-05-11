आवळ्याचा रस पिण्याचे काय आहेत फायदे 

11 May 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

आवळ्याच्या रसाचे फायदे 

जर तुम्ही रोज 15 दिवस रिकाम्या पोटी आवळ्याचा रस पित असाल तर शरीराला खूप फायदे होतात.

आवळ्याच्या रसामध्ये विटॅमिन सी असते. जे रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यास मदत करते.

रोगप्रतिकारशक्ती

आवळा पचन सुधारण्यास मदत करते. रोज आवळ्याचा रस प्यायल्याने कफाची समस्या दूर होते 

पचन 

आवळ्यामधील फायबर भूख नियंत्रणात ठेवते आणि मेटाबोलिजम वाढवते. ज्यामुळे वजन नियंत्रणात राहते.

वजन कमी करणे 

आवळ्यामध्ये असे काही पोषक तत्व असतात जे हृद्य चांगले ठेवण्यास मदत करते. आवळ्याच्या रसाचे सेवन केल्याने कॉलेस्ट्रॉल देखील नियंत्रणात राहते 

हृदय 

आवळ्याचा रस एक निसर्गिक डिटॉक्सिफायर रुपात काम करते आणि  त्वचेतील विषारी पदार्थ बाहेर काढते

त्वचा

आवळा मधुमेहींसाठी फायदेशीर आहे. त्याचा रस रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवतो आणि स्वादुपिंड निरोगी ठेवण्यास मदत करू शकतो.

मधुमेह

