आंब्यापासून बनवा निरनिराळे पदार्थ 

10 May 2026

Author:  नुपूर भगत

थंडगार आणि क्रीमी मँगो शेक उन्हाळ्यात शरीराला ताजेतवाने ठेवतो.

मँगो शेक

गोड आंब्याच्या रसासोबत गरम पुरीची चव अप्रतिम लागते. खास प्रसंगी हा पदार्थ आवर्जून बनतो.

आमरस पुरी

घरच्या घरी बनवलेले मँगो आईस्क्रीम मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडते.

मँगो आईस्क्रीम

मँगो फालुदा म्हणजे आंबा, आईस्क्रीम आणि सेवईंचा भन्नाट कॉम्बिनेशन असलेला डेजर्ट.

मँगो फालुदा

आंब्याचा गर आणि दह्यापासून तयार होणारे स्वादिष्ट श्रीखंड चवीला चव लागते.

मँगो श्रीखंड

गोड आणि चिवट आंबा पापड स्नॅक्ससाठी उत्तम पर्याय आहे. घरी सहज बनवता येतो.

आंबा पापड

दही आणि आंब्यापासून बनणारी थंडगार लस्सी उन्हाळ्यासाठी परफेक्ट ड्रिंक आहे.

मँगो लस्सी

