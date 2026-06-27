रात्री जेवणाआधी हिंगाचे पाणी प्यायल्याने पचनक्रिया सुधारण्यासाठी आणि गॅस, अपचन किंवा ॲसिडिटी यांसारख्या समस्या टाळण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे.
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जेवणापूर्वी कोमट पाण्यात चिमूटभर हिंग मिसळून प्यायल्याने पाचक रस उत्तेजित होतात, ज्यामुळे अन्न सहज पचते आणि झोपेत पोट फुगण्याची समस्या उद्भवत नाही.
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जेवणापूर्वी हिंगाचे पाणी प्यायल्याने पचनक्रिया सुधारण्यास मदत होते. कारण हिंगामध्ये असलेले गुणधर्म पचनसंस्थेला बळकट करतात.
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जेवणापूर्वी हिंगाचे पाणी प्यायल्याने पोटात गॅस तयार होत नाही आणि आम्लपित्ताचा त्रास कमी होतो.
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हिंग आतड्यांमधील विषारी पदार्थ आणि हानिकारक जंतू बाहेर काढण्यास मदत करते.
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एका ग्लास कोमट पाण्यात फक्त एक चिमूटभर हिंग टाका. हिंगाची तासीर उष्ण असते, त्यामुळे त्याचे अतिसेवन टाळावे.
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गरोदर महिला किंवा लहान मुलांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेऊनच याचे सेवन करा