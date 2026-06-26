मुसळधार पाऊस, पाणी साचलेले रस्ते किंवा ट्रॅफिक जॅम यामुळे कधीही अडचण येऊ शकते. त्यामुळे कारमध्ये काही आवश्यक वस्तू कायम ठेवा.
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रात्री कार बंद पडल्यास किंवा अंधारात तपासणी करायची असल्यास टॉर्च खूप उपयोगी पडते.
बॅटरी अचानक डिस्चार्ज झाल्यास दुसऱ्या वाहनाच्या मदतीने कार सुरू करण्यासाठी जम्पर केबल्स आवश्यक ठरतात.
लहान-मोठी दुखापत झाल्यास तातडीने उपचार करता यावेत म्हणून फर्स्ट-एड किट नेहमी कारमध्ये ठेवा.
ब्रेक ओले झाल्यानंतर गाडी थांबवण्यासाठी अधिक अंतर लागू शकते, त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढतो.
कारबाहेर उतरावे लागल्यास पावसापासून संरक्षणासाठी रेनकोट किंवा छोटी छत्री उपयोगी ठरते.
कार चिखलात किंवा पाण्यात अडकली तर टो रोपच्या मदतीने दुसरे वाहन सहज बाहेर काढू शकते.
आपत्कालीन परिस्थितीत फोन चालू राहणे महत्त्वाचे असते. त्यामुळे कार चार्जर आणि चार्ज केलेली पॉवर बँक ठेवा.
लांब ट्रॅफिक जॅम किंवा वाहन बंद पडल्यास पाण्याची बाटली आणि काही ड्राय स्नॅक्स उपयोगी पडतात.
या वस्तूंसोबत कारची स्टेपनी, जॅक, व्हील स्पॅनर आणि आवश्यक कागदपत्रे देखील नेहमी व्यवस्थित ठेवा. योग्य तयारीमुळे पावसाळ्यातील प्रवास अधिक सुरक्षित आणि निर्धास्त होतो.