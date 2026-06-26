पावसाळ्यात कारमध्ये कायम ठेवाव्यात या वस्तू

Automobile

26 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

मुसळधार पाऊस, पाणी साचलेले रस्ते किंवा ट्रॅफिक जॅम यामुळे कधीही अडचण येऊ शकते. त्यामुळे कारमध्ये काही आवश्यक वस्तू कायम ठेवा.

पावसाळ्यात तयारी महत्त्वाची

Img Source: Pinterest 

रात्री कार बंद पडल्यास किंवा अंधारात तपासणी करायची असल्यास टॉर्च खूप उपयोगी पडते.

टॉर्च आणि अतिरिक्त बॅटऱ्या

बॅटरी अचानक डिस्चार्ज झाल्यास दुसऱ्या वाहनाच्या मदतीने कार सुरू करण्यासाठी जम्पर केबल्स आवश्यक ठरतात.

जम्पर केबल्स

फर्स्ट-एड किट

लहान-मोठी दुखापत झाल्यास तातडीने उपचार करता यावेत म्हणून फर्स्ट-एड किट नेहमी कारमध्ये ठेवा.

ब्रेकिंग कार्यक्षमता कमी होते

ब्रेक ओले झाल्यानंतर गाडी थांबवण्यासाठी अधिक अंतर लागू शकते, त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढतो.

रेनकोट किंवा फोल्डिंग छत्री

कारबाहेर उतरावे लागल्यास पावसापासून संरक्षणासाठी रेनकोट किंवा छोटी छत्री उपयोगी ठरते.

टो रोप

कार चिखलात किंवा पाण्यात अडकली तर टो रोपच्या मदतीने दुसरे वाहन सहज बाहेर काढू शकते.

मोबाईल चार्जर आणि पॉवर बँक

आपत्कालीन परिस्थितीत फोन चालू राहणे महत्त्वाचे असते. त्यामुळे कार चार्जर आणि चार्ज केलेली पॉवर बँक ठेवा.

पिण्याचे पाणी आणि स्नॅक्स

लांब ट्रॅफिक जॅम किंवा वाहन बंद पडल्यास पाण्याची बाटली आणि काही ड्राय स्नॅक्स उपयोगी पडतात.

बोनस टिप

या वस्तूंसोबत कारची स्टेपनी, जॅक, व्हील स्पॅनर आणि आवश्यक कागदपत्रे देखील नेहमी व्यवस्थित ठेवा. योग्य तयारीमुळे पावसाळ्यातील प्रवास अधिक सुरक्षित आणि निर्धास्त होतो.

Hybrid Carsची पुन्हा चलती! 

पुढे वाचा