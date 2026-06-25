दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी तुळशीचे पाणी पिण्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. तसेच तणाव कमी होतो आणि श्वसनाचे विकार दूर राहतात. तुळशीचे पाणी पिण्याचे फायदे जाणून घ्या
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तुळशीमध्ये भरपूर अँटिऑक्सिडंट्स असतात, ज्यामुळे आजारपण आणि संसर्गाशी लढण्याची शरीराची क्षमता मजबूत होते.
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यात अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-व्हायरल गुणधर्म आहेत, जे बदलत्या ऋतूत होणारे आजार, सर्दी, खोकला आणि घशातील खवखव दूर ठेवतात.
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हे पाणी पोटातील आम्लपित्त कमी करून बद्धकोष्ठता दूर करते आणि चयापचय नियंत्रित ठेवते.
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तुळशीच्या पाण्यातील गुणधर्म तणाव निर्माण करणारे कॉर्टिसोल हार्मोन नियंत्रित ठेवतात आणि मन शांत करतात.
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हे एक उत्तम डिटॉक्स पेय आहे, जे यकृताची कार्यक्षमता सुधारते आणि विषारी पदार्थ बाहेर टाकण्यास मदत करते.
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तुळशीमध्ये रक्तातील साखर आणि रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्याचे गुणधर्म असतात, जे हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत करतात