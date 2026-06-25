रिकाम्या पोटी तुळशीचे पाणी पिण्याचे फायदे

Lifestyle

25 june 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

तुळशीचे पाणी पिण्याचे फायदे 

दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी तुळशीचे पाणी पिण्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. तसेच तणाव कमी होतो आणि श्वसनाचे विकार दूर राहतात. तुळशीचे पाणी पिण्याचे फायदे जाणून घ्या

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तुळशीमध्ये भरपूर अँटिऑक्सिडंट्स असतात, ज्यामुळे आजारपण आणि संसर्गाशी लढण्याची शरीराची क्षमता मजबूत होते.

रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते

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यात अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-व्हायरल गुणधर्म आहेत, जे बदलत्या ऋतूत होणारे आजार, सर्दी, खोकला आणि घशातील खवखव दूर ठेवतात.

सर्दी-खोकल्यापासून आराम

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पचनक्रिया सुधारते

हे पाणी पोटातील आम्लपित्त कमी करून बद्धकोष्ठता दूर करते आणि चयापचय नियंत्रित ठेवते.

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तुळशीच्या पाण्यातील गुणधर्म तणाव निर्माण करणारे कॉर्टिसोल हार्मोन नियंत्रित ठेवतात आणि मन शांत करतात.

तणाव कमी करते 

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यकृताचे आरोग्य 

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हे एक उत्तम डिटॉक्स पेय आहे, जे यकृताची कार्यक्षमता सुधारते आणि विषारी पदार्थ बाहेर टाकण्यास मदत करते.

हृदयविकाराचा धोका कमी होतो 

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तुळशीमध्ये रक्तातील साखर आणि रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्याचे गुणधर्म असतात, जे हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत करतात

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