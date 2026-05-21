दुधी भोपळ्याचा रस पिण्याचे फायदे जाणून घ्या

21 May 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

हा रस शरीर डिटॉक्स करतो आणि त्वचा उजळण्यास मदत करतो. सकाळी ताज्या दुधी भोपळ्याचा रस पिण्याचे मुख्य फायदे जाणून घ्या 

 दुधीच्या रसात कॅलरीज खूप कमी असतात आणि फायबरचे प्रमाण भरपूर असते. यामुळे पोट जास्त वेळ भरलेले राहते आणि वारंवार भूक लागत नाही.

वजन कमी होते

हा नैसर्गिक रस यकृत आणि किडनीमधील विषारी पदार्थ बाहेर टाकून शरीर शुद्ध करतो.

शरीर डिटॉक्स होते

उपाशीपोटी दुधीचा रस प्यायल्याने पोटात होणारी जळजळ आणि बद्धकोष्ठतेपासून आराम मिळतो.

पचनक्रिया सुधारते

यातील पोटॅशियम रक्तदाब संतुलित ठेवते आणि शरीरातील खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करते.

रक्तदाब  नियंत्रित राहते 

दुधीतील विटॅमिन आणि अँटिऑक्सिडंट्समुळे चेहऱ्यावरील डाग व सुरकुत्या कमी होऊन त्वचा तजेलदार बनते.

त्वचेसाठी वरदान 

मधुमेह असलेल्यांसाठी दुधी भोपळ्याचा रस फायदेशीर मानला जातो. रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात राहण्यास मदत करते.

मधुमेह नियंत्रणात राहते

दुधी भोपळ्याचा रस पिण्यापूर्वी तो चवीला कडू नाही ना, याची खात्री करा. कडू दुधीचा रस आरोग्यासाठी विषारी ठरू शकतो

महत्त्वाची टीप

