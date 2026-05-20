घाणेरड्या कूलिंग पॅडमुळे कूलरमधून गरम हवा येऊ शकते. त्यामुळे कूलिंग पॅड स्वच्छ ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
पॅडवर किंचित ओलसर सुती कापड ठेवल्यास, थंडावा अधिक चांगला जाणवेल.
तसेच कूलर थेट सूर्यप्रकाशापासून दूर ठेवा.
तसेच, टाकीतील पाणी घाणेरडे नाही ना याची खात्री करा. पाणी घाणेरडे असल्यास ते बदलले पाहिजे.
अत्यधिक उष्णतेत, कूलरच्या टाकीत बर्फाचे तुकडे टाकल्याने हवा थंड होते.
कूलर खरेदी करताना, कूलिंग पॅडच्या प्रकाराचा नक्की विचार करा, हनीकॉम्ब पॅड्स अधिक प्रगत आणि प्रभावी असतात.
चांगल्या थंडाव्यासाठी साध्या गवताच्या पॅडऐवजी हनीकॉम्ब पॅड वापरावेत.
नेहमी एका विश्वासार्ह ब्रँडचाच कूलर खरेदी करा.
