सकाळी रिकाम्या पोटी कोमट पाण्यात मध मिसळून प्यायल्याने पचनक्रिया सुधारते, चयापचय गतिमान होऊन वजन नियंत्रित राहते आणि शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर पडण्यास मदत होते.
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हे पेय प्यायल्याने पोट भरल्यासारखे वाटते आणि गोड खाण्याची इच्छा कमी होते, ज्यामुळे वजन व्यवस्थापनात मदत होते.
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कोमट पाणी पचनसंस्थेला चालना देते आणि मधातील पोषक घटक पचनाशी संबंधित समस्या दूर करण्यास मदत करतात.
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मधातील नैसर्गिक साखरेमुळे शरीराला त्वरित ऊर्जा मिळते आणि त्यातील अँटिऑक्सिडंट्समुळे रोगप्रतिकारशक्ती बळकट होते.
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हे मिश्रण शरीराला हायड्रेट ठेवते, ज्यामुळे त्वचा निरोगी राहते आणि नैसर्गिक चमक येते.
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घसा खवखवणे किंवा सर्दी-खोकल्याचा त्रास असल्यास गरम पाण्यात मध घेतल्याने आराम मिळतो.
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आयुर्वेदानुसार मध कधीही उकळत्या किंवा अति गरम पाण्यात मिसळू नये. पाण्याचे तापमान पिण्यायोग्य म्हणजेच कोमट असावे.