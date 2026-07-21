जाड बुडाच्या पातेल्यात दूध घ्या आणि मध्यम आचेवर उकळी येईपर्यंत गरम करा.
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एका चमचाभर कोमट दुधात केशर भिजवून ५ मिनिटे ठेवा. नंतर ते उकळत्या दुधात घाला.
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दुधात बदाम, पिस्ते, काजू आणि चारोळी घालून हलक्या हाताने ढवळा.
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साखर घालून ती पूर्णपणे विरघळेपर्यंत दूध ढवळत राहा.
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वेलची पूड आणि जायफळ पूड घालून सर्व साहित्य नीट एकजीव करा.
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मध्यम ते मंद आचेवर ५-७ मिनिटे दूध उकळा, त्यामुळे मसाल्यांचा स्वाद दुधात छान उतरतो.
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गरमागरम मसाला दूध कपात ओता. वरून थोडे बदाम, पिस्ते आणि काही केशराच्या काड्या घालून सजवा आणि लगेच सर्व्ह करा.
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