पावसाळ्यात पौष्टिक सूप पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे

Lifestyle

09 july 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

सूप पिण्याचे फायदे

पावसाळ्यात पचनक्रिया सुधारण्यासाठी आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी गरमागरम सूप पिणे उत्तम मानले जाते. पावसाळ्यातील पौष्टिक सूप पिण्याचे फायदे जाणून घ्या

Picture Credit: Pinterest

आले आणि लसणामध्ये दाहक-विरोधी गुणधर्म असतात. पावसाळ्यात होणारी सर्दी आणि खोकल्यावर हे सूप अत्यंत गुणकारी आहे.

आले आणि लसूण सूप

Picture Credit: Pinterest

शेवग्याच्या शेंगांचे सूप 

शेवग्याला 'सुपरफूड' मानले जाते. यात मुबलक प्रमाणात कॅल्शियम आणि लोह असते. हे सांधेदुखी आणि संसर्गावर फायदेशीर आहे. 

Picture Credit: Pinterest

विटॅमिन-सी आणि अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध, हे सूप रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास आणि त्वचा निरोगी ठेवण्यास मदत करते.

टोमॅटो शोरबा किंवा सूप 

Picture Credit: Pinterest

हलकी गोड चव आणि सहज पचणारे हे सूप, पावसाळ्याच्या वातावरणात शरीराला ऊर्जा आणि पोषण देते.

स्वीट कॉर्न सूप 

Picture Credit: Pinterest

पालक सूप 

Picture Credit: Pinterest

लोह, फायबर आणि अँटिऑक्सिडंट्सचा उत्तम स्त्रोत आहे. हे पचनासाठी हलके असते आणि संध्याकाळच्या वेळी उत्तम पर्याय ठरू शकते.  

रसम 

Picture Credit: Pinterest

चिंच, टोमॅटो, काळी मिरी आणि जिरे यांच्या मिश्रणाने बनवलेले हे दक्षिण भारतीय सूप चवीला तिखट आणि मसालेदार असते. हे सर्दी आणि पोटाच्या तक्रारींवर रामबाण आहे.

मिश्र भाजीपाला सूप 

Picture Credit: Pinterest

विविध ताज्या भाज्यांपासून बनवलेले हे सूप शरीराला जीवनसत्त्वे आणि खनिजे पुरवते. हे हलके आणि पोषक असते.

पावसाळ्यात भाजलेला मका खाण्याचे काय आहेत फायदे

पुढे वाचा