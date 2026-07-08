भाजलेला मका खाण्याचे फायदे जाणून घ्या

Lifestyle

08 july 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

भाजलेला मका खाण्याचे फायदे

पावसाळ्यात भाजलेल्या मक्यामध्ये फायबर, जीवनसत्त्वे (उदा. विटॅमिन सी आणि बी) आणि अँटिऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात, जे रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतात, पचनक्रिया सुधारतात आणि शरीराला ऊर्जा देतात. पावसाळ्यात मका खाण्याचे प्रमुख फायदे जाणून घ्या 

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मक्यामध्ये भरपूर फायबर असते. हे पचनसंस्थेचे आरोग्य सुधारून पावसाळ्यात होणाऱ्या पोटाच्या समस्या टाळण्यास मदत करते.

पचनक्रिया सुरळीत राहते

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ऊर्जा आणि उत्साह वाढतो 

यात नैसर्गिक कार्बोहायड्रेट्स असतात, जे शरीराला दीर्घकाळ टिकणारी ऊर्जा देतात. पावसाळ्यात जाणवणारा थकवा दूर करण्यासाठी हा एक उत्तम स्नॅक आहे.

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मक्यामध्ये विटॅमिन सी आणि झिंकसारखे महत्त्वाचे खनिजे असतात, जे हवामान बदलामुळे होणाऱ्या आजारांपासून बचाव करण्यास मदत करतात.

रोगप्रतिकारशक्ती वाढते 

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 मक्यात ‘ल्युटीन’आणि ‘झियाक्सॅन्थिन’नावाचे अँटिऑक्सिडंट्स असतात, जे डोळ्यांचे आरोग्य चांगले ठेवतात.

डोळ्यांचे आरोग्य सुधारते

Picture Credit: Pinterest

वजन नियंत्रणात राहते

Picture Credit: Pinterest

 उकडलेला मका हा कमी फॅट असणारा आणि पोट जास्त वेळ भरलेला ठेवणारा पदार्थ आहे, ज्यामुळे अतिरिक्त भूक लागत नाही.

मका खाताना घ्यायची काळजी

Picture Credit: Pinterest

मका शक्यतो ताजा, स्वच्छ ठिकाणी भाजलेला किंवा उकडलेला असावा. त्यावर बटर किंवा जास्त मीठ लावण्याऐवजी लिंबाचा रस आणि काळे मीठ वापरणे अधिक आरोग्यदायी ठरते.

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