पितळेच्या भांड्यातून पाणी पिण्याचे फायदे जाणून घ्या

08 May 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

रोगप्रतिकारशक्ती 

पितळेमध्ये नैसर्गिक अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म असतात, जे पाणी शुद्ध करतात, पोटाचे विकार कमी करतात आणि प्रतिकारशक्ती वाढवतात

पितळेच्या भांड्यात ठेवलेले पाणी तांबे आणि जस्त यांसारख्या आवश्यक खनिजांचा पुरवठा करते.

पोषक तत्वांचा पुरवठा

पितळेच्या भांड्यातील पाणी रक्तातील अशुद्धता कमी करते, ज्यामुळे त्वचेच्या समस्या दूर राहतात आणि केस निरोगी राहतात.

त्वचा आणि केस

या भांड्यातील पाणी नियमित प्यायल्याने खोकला, दम्यासारख्या श्वसनाच्या समस्यांमध्ये आराम मिळण्यास मदत होते.

श्वसनाचे आजार

पितळेमधील झिंकमुळे मेंदूची कार्यक्षमता सुधारते आणि स्मरणशक्ती तीक्ष्ण होते.

स्मरणशक्ती 

पितळेची भांडी नियमित स्वच्छ ठेवावीत, कारण ते बाहेरील हवेसोबत लवकर प्रतिक्रिया देतात.

स्वच्छता

पितळेच्या भांड्यात लिंबू, दही किंवा आंबट पदार्थ साठवू नका, कारण यामुळे पाणी किंवा अन्न विषारी होऊ शकते.

आंबट पदार्थ टाळा

कलाई 

स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पितळी भांड्याला कलाई लावलेली असावी.

