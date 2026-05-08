पितळेमध्ये नैसर्गिक अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म असतात, जे पाणी शुद्ध करतात, पोटाचे विकार कमी करतात आणि प्रतिकारशक्ती वाढवतात
पितळेच्या भांड्यात ठेवलेले पाणी तांबे आणि जस्त यांसारख्या आवश्यक खनिजांचा पुरवठा करते.
पितळेच्या भांड्यातील पाणी रक्तातील अशुद्धता कमी करते, ज्यामुळे त्वचेच्या समस्या दूर राहतात आणि केस निरोगी राहतात.
या भांड्यातील पाणी नियमित प्यायल्याने खोकला, दम्यासारख्या श्वसनाच्या समस्यांमध्ये आराम मिळण्यास मदत होते.
पितळेमधील झिंकमुळे मेंदूची कार्यक्षमता सुधारते आणि स्मरणशक्ती तीक्ष्ण होते.
पितळेची भांडी नियमित स्वच्छ ठेवावीत, कारण ते बाहेरील हवेसोबत लवकर प्रतिक्रिया देतात.
पितळेच्या भांड्यात लिंबू, दही किंवा आंबट पदार्थ साठवू नका, कारण यामुळे पाणी किंवा अन्न विषारी होऊ शकते.
स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पितळी भांड्याला कलाई लावलेली असावी.