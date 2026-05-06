झटपट आणि पौष्टिक: हिरव्या मूग डाळीचा डोसा घरच्या घरी

06  May 2026

Author:  नुपूर भगत

हिरवी मूग डाळ स्वच्छ धुऊन ६-८ तास पाण्यात भिजत ठेवा.

हिरवी मूग डाळ भिजवा

भिजलेली डाळ गाळून मिक्सरमध्ये हिरवी मिरची, आलं, लसूण आणि थोडं पाणी घालून बारीक वाटून घ्या.

डाळ मिक्सरला वाटा

तयार पिठात मीठ, जिरे आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून नीट मिसळा.

पिठात मीठ घाला

तवा गरम करून त्यावर थोडं तेल किंवा तूप लावा.

तेल लावा

एक डाव पिठ घेऊन तव्यावर गोल फिरवत पातळ डोसा पसरवा.

डोसा बनवा

बाजूंनी थोडं तेल सोडून मध्यम आचेवर कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा.

खरपूस भाजा

डोसा दोन्ही बाजूंनी भाजून गरमागरम चटणी किंवा सांबारसोबत सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

