हिरवी मूग डाळ स्वच्छ धुऊन ६-८ तास पाण्यात भिजत ठेवा.
भिजलेली डाळ गाळून मिक्सरमध्ये हिरवी मिरची, आलं, लसूण आणि थोडं पाणी घालून बारीक वाटून घ्या.
तयार पिठात मीठ, जिरे आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून नीट मिसळा.
तवा गरम करून त्यावर थोडं तेल किंवा तूप लावा.
एक डाव पिठ घेऊन तव्यावर गोल फिरवत पातळ डोसा पसरवा.
बाजूंनी थोडं तेल सोडून मध्यम आचेवर कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा.
डोसा दोन्ही बाजूंनी भाजून गरमागरम चटणी किंवा सांबारसोबत सर्व्ह करा.
