उन्हाळ्यात माठातील पाणी पिण्याचे फायदे जाणून घ्या

30 April 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

माठातील पाणी

उन्हाळ्यात थंड पाणी प्यावेसे वाटते. अशा वेळी फ्रिजमधील थंड पाण्याऐवजी माठातील पाणी पिणे फायदेशीर मानले जाते. माठातील पाणी पिण्याचे फायदे जाणून घेऊया

फ्रिजमधील पाणी खूप थंड असते, जे प्यायल्याने शरीराचे तापमान अचानक कमी होते. मात्र, माठाला असणाऱ्या सूक्ष्म छिद्रांतून पाण्याचे बाष्पीभवन होते, ज्यामुळे पाणी नैसर्गिकरित्या थंड होते. हे पाणी शरीराला आवश्यक तितकेच गार असल्याने थंडावा मिळतो.

शरीराचे तापमान

मातीचा स्वभाव 'अल्कधर्मी' असतो. उन्हाळ्यात आपल्या शरीरात 'आम्लपित्त' वाढते. माठातील पाणी प्यायल्याने शरीरातील pH पातळी संतुलित राहण्यास मदत होते आणि जळजळ कमी होते.

ॲसिडिटीवर रामबाण उपाय 

ज्यांना सर्दी, खोकला किंवा दमा यांसारखे त्रास आहेत, त्यांच्यासाठी फ्रिजचे पाणी घातक ठरू शकते. माठातील पाणी 'इष्टतम' तापमानाचे असल्याने घसा खवखवणे किंवा फुफ्फुसांना त्रास होत नाही.

घशासाठी सुरक्षित

प्लास्टिकच्या बाटल्यांमधील पाण्यात BPA सारखी घातक रसायने असू शकतात. मातीच्या भांड्यातील पाणी प्यायल्याने शरीरातील टेस्टोस्टेरॉनची पातळी संतुलित राहते आणि पचनक्रिया उत्तम चालते.

चयापचय क्रिया

कडाक्याच्या उन्हातून आल्यावर लगेच फ्रिजचे पाणी पिणे धोकादायक असते. माठातील पाणी प्यायल्याने शरीराचे तापमान हळूहळू सामान्य होते आणि सनस्ट्रोकचा धोका टळतो.

उष्माघातापासून संरक्षण 

नवीन माठ घेतल्यावर तो किमान २४ तास साध्या पाण्यात भिजवून ठेवावा. यामुळे मातीचा उग्र वास निघून जातो आणि छिद्रे मोकळी होतात.

नवीन माठ

दर ३ ते ४ दिवसांनी माठ हाताने किंवा मऊ कापडाने घासून स्वच्छ करावा.

​स्वच्छता

माठ नेहमी खिडकीजवळ किंवा हवेशीर ठिकाणी ठेवावा. माठाभोवती ओले कापड (उदा. सुती गोणपाट) गुंडाळल्यास बाष्पीभवन वेगाने होते आणि पाणी अधिक थंड राहते.

जागा 

