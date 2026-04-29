तु्म्हाला माहिती असेलच की एसी लावल्यानंतर ड्रेन पाईपमधून पाणी येते.
पण, जर ते येत नसेल तर त्यामागे काही कारण असू शकते.
ड्रेन पाईपमध्ये घाण साचलेली असू शकते, ज्यामुळे पाणी बाहेर येत नाही.
एसीचा गॅस गळत असेल तर एसीची कार्यक्षमता कमी होईल.
ज्यामुळे इव्हॅपोरेटर कॉइलवर बर्फ जमा होईल आणि पाणी बाहेर येणार नाही.
मेकॅनिकला बोलावून ताबोडतोब दुरुस्त करुन घ्या.
एसीची वेळेवर दुरुस्ती केली नाही, तर छोटेसे नुकसान मोठे होऊ शकते. ज्यामुळे पुढील समस्या निर्माण होऊ शकतात.
समस्या किरकोळ असेल तर ती कमी पैशात सोडवता येते. पण, विलंब झाल्यास नुकसान जास्त होते.
