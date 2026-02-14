आरोग्यासाठी उत्तम आहे तांब्याच्या भांड्यातील पाणी
तांब्यात नैसर्गिक अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म असतात, त्यामुळे पाण्यातील जंत कमी होतात
आयुर्वेदानुसार तांब्याचे पाणी (ताम्रजल) पचन सुधारते व आम्लपित्त कमी करते
शरीरातील मेटाबॉलिझम सुधारण्यास तांबे मदत करते
तांब्यातील सूक्ष्म खनिजे रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करतात
नियमित सेवन केल्यास त्वचा तजेलदार राहण्यास मदत होते
सांधेदुखी व सूज घालवण्यासाठी तांब्याचे दाहनाशक (anti-inflammatory) गुणधर्म उपयोगी ठरतात
तांब्याचे पाणी शरीरातील विषारी द्रव्ये बाहेर टाकण्यास मदत करतात
रात्रभर तांब्याच्या बाटलीत पाणी भरून ठेवा आणि सकाळी रिकाम्या पोटी प्या
अति प्रमाणात सेवन टाळावे; दररोज १–२ ग्लास पुरेसे आहेत
