आंबट-तिखट चवीचा हा मसाला उसळ, आमटी आणि भाजीला खास कोकणी चव देतो
भाजलेल्या लसूण-खोबऱ्याची पेस्ट पदार्थाला अधिक खमंग बनवते
तिखटपणा, मसालेदार सुगंधासाठी ओळखला जाणारा हा मसाला मांसाहारी-शाकाहारी दोन्हीसाठी उत्तम
भाजलेल्या अख्ख्या मसाल्यांपासून तयार केलेला हा मसाला भाजी, आमटीला सुगंधी स्वाद देतो
आमटी किंवा भाजीत घातल्यावर छान घट्टपणा आणि सौम्य गोडसर चव देतो
योग्य प्रमाणात वापरल्यास जेवणाची चव द्विगुणीत करणारा करते
कढीपत्त्याचा सुगंध आणि मिरीची झणझणीत चव पदार्थाला येते
लाल मिरच्या भाजल्यामुळे पदार्थाला हलकी स्मोकी, स्पायसी चव मिळते
मसाले, मीठ आणि साखर/गूळ यांचा 'योग्य समतोल' हेच रुचकर जेवणाचं खरं सिक्रेट