'हे' सिक्रेट मसाले वाढवतील तुमच्या जेवणाची रंगत

Lifestyle

10 February 2026

Author: वेद बर्वे

आंबट-तिखट चवीचा हा मसाला  उसळ, आमटी आणि भाजीला  खास कोकणी चव देतो

कोकम-जिरे सिक्रेट मसाला

भाजलेल्या लसूण-खोबऱ्याची पेस्ट पदार्थाला अधिक खमंग बनवते

लसूण-खोबरे भाजका मसाला

तिखटपणा, मसालेदार सुगंधासाठी  ओळखला जाणारा हा मसाला  मांसाहारी-शाकाहारी दोन्हीसाठी उत्तम

काळा मसाला

भाजलेल्या अख्ख्या मसाल्यांपासून तयार केलेला हा मसाला भाजी, आमटीला सुगंधी स्वाद देतो

घरगुती गरम मसाला

आमटी किंवा भाजीत घातल्यावर छान  घट्टपणा आणि सौम्य गोडसर चव देतो

तीळ-शेंगदाणा मसाला

योग्य प्रमाणात वापरल्यास जेवणाची  चव द्विगुणीत करणारा करते

धणे-जिरे पावडर

कढीपत्ता-मिरी मसाला

कढीपत्त्याचा सुगंध आणि मिरीची  झणझणीत चव पदार्थाला येते

लाल मिरचीचा स्मोकी मसाला

लाल मिरच्या भाजल्यामुळे पदार्थाला हलकी स्मोकी, स्पायसी चव मिळते

योग्य समतोल

मसाले, मीठ आणि साखर/गूळ यांचा 'योग्य समतोल' हेच  रुचकर जेवणाचं खरं सिक्रेट

