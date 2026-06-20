जेवणानंतर वेलची खाण्याचे फायदे जाणून घ्या

Lifestyle

20 june 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

जेवणानंतर वेलची खाणे

वेलची खाल्ल्याने शरीराला अनेक फायदे होतात. जेवणानंतर वेलची खाणे आरोग्यासाठी का गरजेचे आहे जाणून घ्या

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वेलची चघळल्याने लाळ (Saliva) तयार होण्यास मदत होते, ज्यामुळे अन्नाचे पचन सुरळीत होते. यात पचनक्रिया सुरळीत ठेवणारे घटक असतात, जे गॅस आणि पोटफुगीची समस्या दूर करतात.

पचनक्रिया सुधारते 

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जेवणामुळे अनेकदा छातीत जळजळ किंवा ॲसिडिटीचा त्रास होतो. वेलचीच्या थंडावा देणाऱ्या गुणधर्मांमुळे पोटातील आम्लता नियंत्रित राहते आणि त्वरित आराम मिळतो.

जळजळ कमी होते

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तोंड येण्याची समस्या

वेलची एक उत्तम नैसर्गिक माउथ फ्रेशनर आहे. तिच्यातील अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्मांमुळे तोंडातील दुर्गंधी निर्माण करणारे जंतू नष्ट होतात आणि श्वास ताजे राहतात.

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वेलचीमध्ये पोटॅशियम आणि भरपूर अँटीऑक्सिडंट्स असतात. यामुळे रक्तदाब नियंत्रणात राहतो आणि रक्ताभिसरण सुधारते.

हृदयाचे आरोग्य

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 वेलची सौम्य लघवीचे प्रमाण वाढवणारी असते, ज्यामुळे शरीरातील विषारी पदार्थ सहज बाहेर पडतात

शरीरातील विषारी घटक

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टीप

Picture Credit: Pinterest

आरोग्यासाठी दिवसातून १-२ वेलची खाणे पुरेसे असते. अतिसेवनामुळे पोटात जळजळ होऊ शकते

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