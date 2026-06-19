बदामामध्ये प्रथिने, फायबर, कॅल्शिअम, आयरन, पोटॅशिअम, जिंक, कॉपर, मॅग्नेशिअम यांसारखे पोषख तत्व असतात.
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बदामाचे दूध हे दुधाला एक उत्तम वनस्पती-आधारित पर्याय आहे, जे तुम्हाला चांगले फॅट्स आणि प्रथिनांसहित भरपूर पोषण पुरवते.
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सर्वांत पहिले बदाम स्वच्छ धुवून घ्या नंतर रात्रभर पाण्यात भिजवून घ्या. जेणेकरून ते व्यवस्थित फुगते आणि साल काढणे सोपे होते. तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही ते उकळून घेऊ शकता.
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सकाळी बदाम पाण्यातून काढून घ्या आणि सालं काढा. कारण यांच्या सालामध्ये टॅनिन असते. जे शरीरातील विटॅमीन ई आणि मॅग्नेशिअमला शोषून घेते
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बदामाची साल काढल्यानंतर थोडं पाणी टाकून मिक्सरमधून बारीक करून घ्या. अशा प्रकारे त्याची घट्ट पेस्ट बनेल.
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बदाम बारीक करून झाल्यानंतर एका पातेल्यात मलमलचे कापड घेऊन त्यातून चांगले गाळून घ्या. तुमचे बदामाचे दूध तयार आहे.
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बदामाच्या दुधाला तुम्ही चहा कॉफीमध्ये वापरू शकता किंवा मिल्क शेक बनवू शकता. तुम्ही ते ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स आणि मुसलीमध्ये मिसळून नाश्त्यात खाऊ शकता.