दही हा भारतीय स्वयंपाक घरामधील एक लोकप्रिय आणि आरोग्यदायी पदार्थ मानला जातो
दही हे वेगवेगळ्या प्रकारे खाल्ले जाते. मात्र उन्हाळ्यात चव वाढवण्यासाठी दह्यामध्ये साखर मिळवली जाते.
दह्यामध्ये साखर टाकून खाल्ल्याने फक्त चवच वाढत नाही तर शरीराला देखील ऊर्जा मिळते.
यामध्ये प्रोबायोटिक्स आणि कॅल्शियम असते. जे पचन आणि हाडांसाठी फायदेशीर मानले जाते
साखरेसोबत दही खाल्ल्याने मानसिक ऊर्जा आणि सहनशक्ती देखील वाढते
लक्षात ठेवा की मर्यादित प्रमाणात खाल्ल्याने पचन आणि चव दोन्ही व्यवस्थित राहते.
मात्र लक्षात असू द्या की हे रात्रीच्या वेळेस जास्त प्रमाणात खाऊ नये.
रात्रीच्या वेळी दही साखर खाल्ल्याने तुम्हाला समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो