बटाटे उकडून घ्या, सोलून, मधून कापून घ्या. चमच्याच्या साहाय्याने बटाट्याचा मधला भाग काढून बटाटे थोडे कॉर्नफ्लोअर लावून हलके तळून घ्या.
एका बाऊलमध्ये किसलेले पनीर, तळलेले काजू, मनुका, कोथिंबीर, पुदिना आणि थोडे मीठ एकत्र करून सारण तयार करा.
तयार सारण बटाट्याच्या पोकळ भागात भरून घ्या.
दही, आले-लसूण पेस्ट, लाल मिरची पावडर, गरम मसाला आणि मीठ एकत्र करून पेस्ट बटाट्यांवर लावा आणि १५-२० मिनिटे ठेवा.
तव्यावर तेल/बटर गरम करून बटाटे सर्व बाजूंनी सोनेरी होईपर्यंत शॅलो फ्राय करा किंवा
तयार बटाटे २००°C वर १०-१५ मिनिटे बेक करा.
गरम आलू नजाकत पुदिन्याच्या चटणीसोबत सर्व्ह करा
