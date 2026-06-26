दही-भात हा पचनासाठी अतिशय हलका, चवदार आणि आरोग्यदायी आहार आहे त्यामध्ये विविध घटक मुबलक प्रमाणात असतात त्याचा आपल्या आरोग्याला फायदा होतो.
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दह्यातील ‘लॅक्टोबॅसिलस’ सारखे प्रोबायोटिक्स आतड्यांचे आरोग्य उत्तम राखतात. यामुळे गॅस, ॲसिडिटी आणि बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर होते.
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दही-भात खाल्ल्याने शरीरातील उष्णता कमी होते. उन्हाळ्यात हा पदार्थ खाल्ल्यास उष्माघातापासून बचाव होतो आणि शांत झोप लागण्यास मदत होते.
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दही रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करते, ज्यामुळे आजारांशी लढण्याची शरीराची क्षमता वाढते.
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हा पदार्थ कमी कॅलरीयुक्त आणि पोट भरल्याची भावना दीर्घकाळ टिकवून ठेवणारा आहे. यामुळे अतिरिक्त खाणे टाळले जाते.
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पोट बिघडल्यास, जुलाब किंवा उलट्या झाल्यास डॉक्टरही सात्विक आणि पचायला हलका म्हणून दही-भात खाण्याचा सल्ला देतात.
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दह्यामध्ये कॅल्शियमचे प्रमाण भरपूर असते, ज्यामुळे हाडे आणि दात निरोगी राहतात.