जेवणानंतर बडीशेप आणि जिरे खाण्याचे काय आहेत फायदे

Life style

30 January, 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

जेवणानंतर बडीशेप आणि जिरे खाण्याची परंपरा खूप जुनी आहे. याचे खूप काही फायदे होतात.

बडीशेप  जिरे खाण्याची परंपरा

बडीशेप आणि जिरे हे दोन्ही अन्न पचवण्यात आणि पचनसंस्था मजबूत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

पचनसंस्था मजबूत करणे

पोट हलके होणे

जेवणानंतर एक चमचा बडीशेप आणि जिरे घेतल्याने पोट हलके होते आणि अन्नाचे पचन सोपे होते.

अपचन

बडीशेप आणि जिरे या दोन्हीमध्ये असलेले सक्रिय संयुगे पाचक एंजाइम सक्रिय करतात, त्यामुळे अपचन टाळता येते.

पोटाच्या समस्या

हे मिश्रण गॅस, अ‍ॅसिडिटी आणि पोटफुगीची समस्या कमी करण्यास मदत करते.

बडीशेपचे गुणधर्म

बडीशेपमध्ये  ॲण्टी स्पास्मोडिक गुणधर्म असते. जे पोटातील पेटके आणि उबळ दूर करण्यास मदत करते.

जिऱ्याचे फायदे

जिरे पोटातील वायू काढून टाकण्यास मदत करते, ज्यामुळे पोट हलके आणि आरामदायी वाटते.

तोंडाची दुर्गंधी 

जेवणानंतर बडीशेप खाल्ल्याने तोंडाची दुर्गंधी कमी होते आणि ती नैसर्गिक तोंडाला ताजेतवाने करते.

