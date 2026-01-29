रक्ताची आहे कमी? 'हे' ड्रायफ्रूट्स देतात आरोग्याची हमी

Health

29 January 2026

Author:  तृप्ती गायकवाड

बदलत्या लाईफस्टाईलमुळे अनेकदा रक्ताची कमरता निर्माण होते. 

 रक्ताची कमरता

Picture Credit: I Stock

जास्त करुन अनियमित मासिकमाळीमुळे महिलांना रक्ताची कमी जास्त जाणवते.

अनियमित मासिकमाळी

खजूरमध्ये भरपूर आयर्न असते. रोज 2–3 खजूर खाल्ल्यास हिमोग्लोबिन वाढण्यास मदत होते.

खजूर

काळ्या मनुकांमध्ये आयर्न मुबलक प्रमाणात असतं. 

काळे मनुके 

अंजीरमध्ये आयर्न, कॅल्शियम आणि फायबर असते. रोज 1–2 भिजवलेले अंजीर रक्तवाढीसाठी चांगले.

अंजीर

बदाम आयर्नचा चांगला स्रोत आहे. बदाम खाल्याने नव्याने रक्त तयार होण्यास मदत होते. 

बदाम

पिस्त्यामध्ये आयर्न, प्रोटीन आणि अँटिऑक्सिडंट्स असतात. हे रक्तवाढीसाठी फायदेशीर आहे. 

पिस्ता

