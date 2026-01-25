अळशीमध्ये ओमेगा 3, फैटी ॲसिड आणि फायबरसह खूप तत्व असतात. जर तुम्ही याच्या पावडरचा आहारात समावेश केला तर आरोग्याला फायदा होईल.
अळशीमध्ये ओमेगा 3, फैटी ॲसिड असते हे आपल्या हृदयासाठी फायदेशीर असते. कोलेस्टेरॉल किंवा हृदयाच्या संबंधित समस्या असलेल्यांनी याचे सेवन करावे.
अळशीमध्ये असलेल्या गुणधर्मामुळे मधुमेह नियंत्रित राहते. जर तुम्ही पावडर पाण्यात मिसळून प्यायल्यास मधुमेह नियंत्रित राहण्यास मदत होते.
अळशीच्या बिया किंवा पावडर आपल्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. कारण यामध्ये जास्त फायबर असते. कफाची समस्या असलेल्या लोकांनी हे खाणे फायदेशीर आहे.
हे रोज खाल्ल्याने तुम्हाला वजन कमी करण्यास मदत होईल. यामध्ये फॅट, प्रथिने आणि फायबर याचे एकत्र असे मिश्रण आहे
ज्या लोकांना त्वचेच्या समस्या आहेत त्यांनी रोज याचे सेवन केल्याने हार्मोनल बॅलेस नीट राहते. यामध्ये ओमेगा 3 आणि ॲसिड असल्याने ते केसांसाठी फायदेशीर राहील.
अळशीच्या पावडरीचे लाडू खाऊ शकता. यामध्ये फायटोएस्ट्रोजेनचा समावेश आहे. याचा फायदा हाडांसाठी होतो. हाडांची घनता राखण्यास मदत करते