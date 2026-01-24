चहा टाइमसाठी परफेक्ट स्नॅक: सोपी आणि कुरकुरीत आलू टिक्की

24 January 2026

Author:  नुपूर भगत

उकडलेले बटाटे सोलून एका भांड्यात नीट मॅश करा. गाठी राहू देऊ नका.

बटाटे मॅश करा

त्यात हिरवी मिरची, आले, मीठ आणि सर्व मसाले घालून चांगले मिसळा.

मसाले घाला

आता कॉर्नफ्लोअर किंवा तांदळाचे पीठ घालून मिश्रण घट्ट करा.

कॉर्नफ्लोअर घाला 

मिश्रणाचे मध्यम आकाराचे गोळे करून त्यांना चपट्या टिक्कीसारखा आकार द्या.

टिक्कीचा आकार द्या

दुसरीकडे कढई किंवा तव्यावर थोडे तेल गरम करा.

तेल गरम करा

तयार टिक्की मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.

टिक्की तळा 

तयार आलू टिक्की काढून गरमागरम हिरवी चटणी, चिंचेची चटणी किंवा दह्यासोबत सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

