उकडलेले बटाटे सोलून एका भांड्यात नीट मॅश करा. गाठी राहू देऊ नका.
त्यात हिरवी मिरची, आले, मीठ आणि सर्व मसाले घालून चांगले मिसळा.
आता कॉर्नफ्लोअर किंवा तांदळाचे पीठ घालून मिश्रण घट्ट करा.
मिश्रणाचे मध्यम आकाराचे गोळे करून त्यांना चपट्या टिक्कीसारखा आकार द्या.
दुसरीकडे कढई किंवा तव्यावर थोडे तेल गरम करा.
तयार टिक्की मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.
तयार आलू टिक्की काढून गरमागरम हिरवी चटणी, चिंचेची चटणी किंवा दह्यासोबत सर्व्ह करा.
