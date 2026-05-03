चुलीवर लाकूड किंवा गोवऱ्या जळाल्यामुळे जो धूर निर्माण होतो, त्यामुळे अन्नाला एक नैसर्गिक 'स्मोकी' फ्लेवर मिळतो, जो गॅसवर शिजवलेल्या अन्नात मिळत नाही.
Picture Credit: Pinterest
चुलीवर जेवण मंद आचेवर हळूहळू शिजते. यामुळे अन्नातील मसाले आणि घटक एकत्र मिसळून चव अधिक गडद होते.
Picture Credit: Pinterest
अनेकदा चुलीवर मातीची भांडी वापरली जातात. मातीमध्ये शिजवलेले अन्न नैसर्गिकरित्या चविष्ट लागते आणि त्याचे पोषणमूल्य टिकून राहते.
Picture Credit: Pinterest
ग्रामीण भागात चुलीवर स्वयंपाक करताना बहुधा ताजे, शेतात पिकवलेले साहित्य आणि अस्सल मसाला वापरला जातो, ज्यामुळे जेवणाला छान गावरान चव येते.
Picture Credit: Pinterest
चुलीची आग भांडे सर्व बाजूंनी समान उष्णता देते, ज्यामुळे अन्न करपत नाही आणि आतपर्यंत व्यवस्थित शिजते. चुलीवरचे जेवण हे केवळ पोटाची भूक भागवत नाही, तर त्यात वापरलेले साहित्य, मंद आच आणि धुराचा सुगंध मिळून त्याला एक वेगळीच चव देतात.
Picture Credit: Pinterest
चुलीवर सहसा मातीच्या भांड्यांचा वापर केला जातो. मातीतील मॅग्नेशियम, कॅल्शियम आणि लोह यांसारखे घटक अन्नात मिसळतात, जे शरीरासाठी फायदेशीर असतात.
Picture Credit: Pinterest
चुलीवर बनवलेली भाकरी आणि भाजी पचायला हलकी असते आणि यामुळे पोटाचे विकार होत नाहीत.
Picture Credit: Pinterest
चुलीच्या उष्णतेमुळे अन्नातील नैसर्गिक तेल बाहेर पडते, ज्यामुळे स्वयंपाकात वरून जास्त तेल किंवा कृत्रिम चव वाढवणारे पदार्थ घालण्याची गरज कमी पडते.
Picture Credit: Pinterest