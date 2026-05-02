या चुकीमुळे बेसन-हळद लावूनही ग्लो येत नाही

02 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

काय चुकतय?

तुम्ही पॅक लावताय पण हवा तसा ग्लो येत नाही. तुम्ही काहीतरी चुकीचे करत आहात.

चूक

हा पॅक तयार करताना तुम्ही जास्त प्रमाणात हळद घेत असाल. हळद केवळ पिंच एवढीच वापरा.

ड्राय पॅक लावणे

फक्त बेसन आणि पाण्याचा वापर न करता. त्यासोबत दूध किंवा दही वापरा. 

हा पॅक जास्त वेळ ठेवू नका. १५ ते २० मिनिटात चेहरा धुवून टाका.

जास्त वेळ ठेवणे

दररोज लावल्याने चेहऱ्यावरील नैसर्गिक ऑईल कमी होते.

दररोज लावणे

सेम पॅक सगळ्यांना सूट होत नाही. तुमच्या स्किन टाईपनुसार पॅक चेंज होतो.

स्किन टाईप

एका दिवसात ग्लो येत नाही. यासाठी नियमितता असणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. 

नियमितता असणे आवश्यक

फेस पॅकनंतर स्किन हारड्रेट करणे आवश्यक आहे.

मॉइश्चराझ न वापरणे

