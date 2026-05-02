तुम्ही पॅक लावताय पण हवा तसा ग्लो येत नाही. तुम्ही काहीतरी चुकीचे करत आहात.
हा पॅक तयार करताना तुम्ही जास्त प्रमाणात हळद घेत असाल. हळद केवळ पिंच एवढीच वापरा.
फक्त बेसन आणि पाण्याचा वापर न करता. त्यासोबत दूध किंवा दही वापरा.
हा पॅक जास्त वेळ ठेवू नका. १५ ते २० मिनिटात चेहरा धुवून टाका.
दररोज लावल्याने चेहऱ्यावरील नैसर्गिक ऑईल कमी होते.
सेम पॅक सगळ्यांना सूट होत नाही. तुमच्या स्किन टाईपनुसार पॅक चेंज होतो.
एका दिवसात ग्लो येत नाही. यासाठी नियमितता असणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.
फेस पॅकनंतर स्किन हारड्रेट करणे आवश्यक आहे.
