कोलेस्ट्रॉल ही एक गंभीर समस्या असून त्याचा हृदयाच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो.
कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी लसूण फायदेशीर मानला जातो.
लसुणमध्ये यात ॲलिसिन नावाचे एक संयुग असते, जे कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करते.
लसूण खाल्ल्याने वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी होण्यास आणि चांगले कोलेस्ट्रॉल वाढण्यास फायदा होऊ शकतो.
लसूण रक्तवाहिन्या स्वच्छ करून रक्ताभिसरण सुधारतो.
लसणामध्ये अँटिऑक्सिडंट गुणधर्म असतात, जे ट्रायग्लिसराइड्स कमी करण्यास आणि शरीराला फ्री रॅडिकल्सपासून वाचवण्यास मदत करतात.
रिकाम्या पोटी कच्चा लसूण खाल्ल्यास तुम्हाला त्याचे जास्त फायदे मिळू शकतात.
