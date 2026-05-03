अशी करा पैशांची बचत 

3 May 2026

Author:  हर्षदा जाधव

खर्चाची यादी

दररोज किती खर्च होत आहे, याची यादी तयार करा. ज्यामुळे अनावश्यक खर्च कमी होईल. 

बजेट ठरवा

दर महिना किती खर्च करायचा याचे बजेट ठरवा आणि त्यानुसार खर्च करा. 

गरज नसलेल्या अनावश्यक वस्तूंची खरेदी करणं टाळा.

अनावश्यक खरेदी 

पगार हातात आल्यानंतर सर्वात आधी बचतीचे पैसे बाजूला काढून ठेवा. 

बचतीचे पैसे

खरेदी करताना डिस्काऊंट आणि ऑफर्सचा जास्तीत जास्त वापर करा. 

ऑफर्स वापरा

घरचे अन्न खाल्ल्याने आरोग्य चांगले राहते आणि बचतसुद्धा होते. 

बाहेरील खाणं कमी करा

ज्या प्लॅटफॉर्मचा काहीच फायदा नाही, अशा प्लॅटफॉर्मचे ऑनलाइन सबस्क्रिप्शन खरेदी करु नका. 

ऑनलाइन सबस्क्रिप्शन

तुमच्या बचतीला आजपासूनच सुरुवात करा. 

सुरुवात करा

