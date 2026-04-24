उन्हाळ्यात मध खाण्याचे काय आहेत फायदे 

24  April 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

शरीर थंड राहणे

मग शरीरातील उष्णता कमी करते आणि शरीर आतमधून थंड ठेवण्यास मदत करते

उन्हाळ्यामुळे येणारा थकवा दूर करण्यासाठी ऊर्जेचा उत्तम स्रोत आहे.

थकवा दूर करणे 

मध खाल्ल्याने अन्नाचे पचन नीट होण्यास मदत होते आणि पोट साफ राहते.

अन्नाचे पचन

मधामुळे शरीरांची आजारांशी लढण्यास मदत मिळते.

आजारांशी लढणे

उन्हाळ्यामध्ये मध खाताना नेहमी ते साध्या पाण्यामध्ये किंवा लिंबू सरबतामध्ये मिक्स करून प्यावे.

मध कसे खावे

लक्षात ठेवा मध खाताना ते कधीही गरम पाण्यात किंवा गरम पदार्थात मिसळून खाऊ नये

लक्षात ठेवा

उन्हाळ्यात मधाचे सेवन केल्याने आजारांशी लढण्यास मदत होते, पचन नीट होते, थकवा दूर होतो

मध खाण्याचे फायदे

