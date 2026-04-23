हे लिंबाचे पेय तुम्हाला ठेवेल हायड्रेटेड

Life Style

23 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

आरोग्यदायी पेय

उन्हाळ्यात शरीर थंड आणि हायड्रेटेड ठेवणे खूप महत्त्वाचे आहे.

Picture Credit: Pinterest

शिकंजी पेय

अशा परिस्थितीत, लिंबू, पाणी आणि काही मसाल्यांपासून बनवलेली शिकंजी हे उत्तम पेय आहे.

Picture Credit: Pinterest

फायदे

तुम्हाला त्याचे फायदे माहित नसतील तर येथे आम्ही तुम्हाला त्याबद्दल माहिती देऊ.

Picture Credit: Pinterest

शिकंजी शरीराला थंडावा देते आणि उन्हाळ्यात पाण्याची कमतरता भरुन काढते.

पाण्याचे प्रमाण

Picture Credit: Pinterest

काळे मीठ आणि भाजलेले जिरे पोटासाठी फायदेशीर असून गॅस आणि अपचनाचा त्रास कमी करतात.

पचन सुधारते

Picture Credit: Pinterest

लिंबू आणि मध शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढवतात.

रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते

Picture Credit: Pinterest

ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी शिकंजी उपयुक्त ठरते.

थकवा कमी करा

Picture Credit: Pinterest

शरीरातील विषारी घटक काढून टाकण्यासाठी हा एक प्रभावी घरगुती उपाय आहे.

डिटॉक्स कार्य

Picture Credit: Pinterest

जेवताना फोन का वापरु नये

पुढे वाचा