मखाना खाण्याचे आरोग्यदायी फायदे, जाणून घ्या 

Lifestyle

02 july 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

मखाना खाण्याचे फायदे

मखानामध्ये कॅलरीजचे प्रमाण कमी असते. यामुळे वजन नियंत्रित राहते, पचनक्रिया सुधारते आणि ऊर्जा मिळते. संध्याकाळच्या चहाच्या वेळी तळलेल्या पदार्थांऐवजी मखाना खाणे जास्त फायदेशीर ठरते.

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मखान्यामध्ये कॅलरीज खूप कमी आणि फायबरचे प्रमाण जास्त असते. यामुळे पोट बराच वेळ भरलेले राहते आणि संध्याकाळच्या वेळी होणारी अवाजवी भूक शांत होते.

वजन नियंत्रणात राहते 

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पचनक्रिया सुधारते 

यात मुबलक प्रमाणात फायबर असते, ज्यामुळे पचनक्रिया सुरळीत चालण्यास मदत होते आणि बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर होते.

Picture Credit: Pinterest

मखान्यामध्ये सोडियमचे प्रमाण खूप कमी आणि मॅग्नेशियमचे प्रमाण जास्त असते. यामुळे उच्च रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते.

रक्तदाब नियंत्रित राहते 

Picture Credit: Pinterest

मखान्यामध्ये भरपूर कॅल्शियम असते, जे हाडे आणि स्नायू मजबूत करण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरते.

हाडे मजबूत होतात 

Picture Credit: Pinterest

ऊर्जा प्रदान करते 

Picture Credit: Pinterest

संध्याकाळच्या थकव्यानंतर मखाना खाल्ल्यास शरीराला झटपट ऊर्जा मिळते आणि अशक्तपणा दूर होतो.

रक्तातील साखर नियंत्रित राहते 

Picture Credit: Pinterest

यात ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असल्याने संध्याकाळी मखाना खाल्ल्यास रक्तातील साखरेची पातळी अचानक वाढत नाही.

मखाना कसा खावा?

Picture Credit: Pinterest

संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठी मखाना थोड्याशा गाईच्या तुपात किंवा तेलात थोडे काळे मीठ आणि काळी मिरी घालून हलका भाजून घ्यावा. 

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