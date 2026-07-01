एक चिमूट मसाला आणि चहाची चव दुप्पट

Life style

01 July 2026

Author:  नुपूर भगत

वेलची, लवंगा, दालचिनी, काळी मिरी आणि तमालपत्र स्वच्छ करून वेगवेगळे ठेवा.

खडे मसाले

Picture Credit: Pinterest

कढई मंद आचेवर गरम करून वेलची, लवंगा, दालचिनी, काळी मिरी आणि तमालपत्र 2-3 मिनिटे हलके भाजून घ्या.

मसाले भाजा 

Picture Credit: Pinterest

भाजलेले मसाले पूर्णपणे थंड होण्यासाठी एका ताटात काढून ठेवा.

मसाले ताटात काढा

Picture Credit: Pinterest

थंड झाल्यावर सर्व मसाले मिक्सरच्या भांड्यात घाला.

मिक्सरचे भांडे

Picture Credit: Pinterest

त्यात सुंठ पावडर आणि जायफळ पावडर घालून बारीक पूड तयार करा.

सुंठ आणि जायफळ पावडर

Picture Credit: Pinterest

तयार मसाला चाळणीने चाळून हवाबंद काचेच्या बरणीत भरून ठेवा.

चाळणीने मसाला चाळा 

Picture Credit: Pinterest

चहा बनवताना एका कपासाठी चिमूटभर ते अर्धा टीस्पून मसाला घाला. त्यामुळे चहाला सुगंध, चव आणि उबदारपणा मिळतो.

चहात मसाला घाला

Picture Credit: Pinterest

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