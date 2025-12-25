हिवाळ्यात ओवा खाण्याचे फायदे 

Health

25 December 2025

Author:  तृप्ती गायकवाड

हिवाळ्यात ओवा खाणं आरोग्यासाठी फायदेशीर मानलं जातं.

आरोग्यासाठी फायदेशीर

ओव्यात थायमॉल घटक असतो, जो पचन रसांची निर्मिती वाढवतो. अपचन, पोटफुगी, गॅस, आम्लपित्त यावर आराम मिळतो.

पचन सुधारते

ओवा उष्ण प्रकृतीचा असल्याने कफ कमी करतो. ओवा पाणी किंवा ओवा-मीठ घेतल्याने घसा दुखणे, खोकला कमी होतो.

सर्दी-खोकल्यावर उपयोगी

हिवाळ्यात शरीराला उष्णता देण्यास ओवा मदत करतो, त्यामुळे थंडीचा त्रास कमी होतो.

शरीर उष्ण ठेवतो

ओव्यातील दाहशामक गुणधर्म सांधेदुखी व अंगदुखी कमी करतात. ओव्याचा काढा फायदेशीर ठरतो.

सांधेदुखी व स्नायू दुखणे कमी

पचन सुधारल्याने चरबी साठण्याचे प्रमाण कमी होते. सकाळी कोमट ओवा पाणी घेतल्यास वजन नियंत्रणास मदत होते.

वजन नियंत्रणात मदत

ओव्यात अँटिऑक्सिडंट्स असल्याने प्रतिकारशक्ती मजबूत होते, हिवाळ्यातील आजारांपासून संरक्षण मिळते.

रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतो

