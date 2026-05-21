पित्ताच्या त्रासावर डाळींब गुणकारी, पण कसं ?

Health

21 May 2026

Author:  तृप्ती गायकवाड 

पित्ताचा त्रास

उन्हाळ्यात किंवा चुकीच्या आहारामुळे अनेकांना पित्ताचा त्रास होतो. 

डोकेदुखी 

छातीत जळजळ, आंबट ढेकर, तोंड कडू होणं, मळमळ, डोकेदुखी अशा समस्या वाढू लागतात. 

अशावेळी डाळींब हे फळ अत्यंत गुणकारी मानलं जातं. 

गुणकारी 

डाळींब शरीरातील वाढलेले पित्त शांत करण्यास मदत करतं.

 पित्तशामक

डाळींबामध्ये भरपूर प्रमाणात अँटिऑक्सिडंट्स, व्हिटामीन C, फायबर आणि नैसर्गिक शीतल गुण असतात.

व्हिटामीन C

याचकारणामुळे पोटातील उष्णता कमी होण्यास डाळींब मदत करतं. 

डाळींब 

विशेषतः आंबट-गोड डाळींब शरीराची पचनक्रिया सुधारतं आणि अ‍ॅसिडिटी कमी करण्यास मदत करतं.

पचनक्रिया 

उन्हाळ्यात डिहायड्रेशनमुळे होणारा अशक्तपणा कमी करण्यास देखील डाळींब फायदेशीर आहे. 

अशक्तपणा 

