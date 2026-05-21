पित्ताच्या त्रासावर डाळींब गुणकारी, पण कसं ?

उन्हाळ्यात किंवा चुकीच्या आहारामुळे अनेकांना पित्ताचा त्रास होतो.
छातीत जळजळ, आंबट ढेकर, तोंड कडू होणं, मळमळ, डोकेदुखी अशा समस्या वाढू लागतात.
अशावेळी डाळींब हे फळ अत्यंत गुणकारी मानलं जातं.
डाळींब शरीरातील वाढलेले पित्त शांत करण्यास मदत करतं.
डाळींबामध्ये भरपूर प्रमाणात अँटिऑक्सिडंट्स, व्हिटामीन C, फायबर आणि नैसर्गिक शीतल गुण असतात.
याचकारणामुळे पोटातील उष्णता कमी होण्यास डाळींब मदत करतं.
विशेषतः आंबट-गोड डाळींब शरीराची पचनक्रिया सुधारतं आणि अॅसिडिटी कमी करण्यास मदत करतं.
उन्हाळ्यात डिहायड्रेशनमुळे होणारा अशक्तपणा कमी करण्यास देखील डाळींब फायदेशीर आहे.
