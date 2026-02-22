भोपळ्याच्या बिया आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहेत. हे पोषक तत्वाचे छोटासा खजिना आहे.
यामध्ये मॅग्नेशियम, जिंक, आयरन आणि हेल्दी फॅट्सचे प्रमाण असते. जे शरीराच्या विविध अंगांसाठी खूप गुणकारी आहे.
पुरुषांच्या आरोग्यासाठी या बिया खूप फायदेशीर आहे. यामध्ये असलेले जिंक प्रोटेस्ट ग्रंथीला हेल्दी ठेवतात.
या बियांमध्ये ट्रिप्टोफैन सारखे अमिनो ऍसिड असते. रात्री हे खाल्ल्याने झोप चांगली लागते.
मॅग्नेशियमचा एक उत्कृष्ट स्रोत असल्याने ते रक्तदाब नियंत्रित करते आणि हाडांची घनता वाढवून ऑस्टिओपोरोसिस रोखते.
उच्च झिंक सामग्री रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते, तर त्यांचा कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स रक्तातील साखर स्थिर करण्यास मदत करतो.
भोपळ्याच्या बिया मर्यादित प्रमाणात खावे त्यामध्ये भरपूर प्रमाणात गुणधर्म असतात मात्र जास्त खाल्ल्यास आरोग्य बिघडू शकते.
