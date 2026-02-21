ताज्या फळांपासून  बनवा टेस्टी फ्रूट जेली

Life style

21 february 2026

Author:  नुपूर भगत

एका भांड्यात १/४ कप कोमट पाण्यात जिलेटिन घालून ५ मिनिटे फुलू द्या.

पाण्यात जिलेटीन घाला

Picture Credit: Pinterest

दुसऱ्या पातेल्यात फळांचा रस गरम करा आणि त्यात साखर घालून विरघळू द्या.

फळांचा रस

Picture Credit: Pinterest

आता फुललेले जिलेटिन गरम रसात घालून नीट ढवळा, गुठळ्या राहू देऊ नका.

गुठळ्या टाळा 

Picture Credit: Pinterest

मिश्रण थोडे कोमट झाल्यावर त्यात चिरलेली ताजी फळे घाला.

ताजी फळे

Picture Credit: Pinterest

तयार मिश्रण साच्यात किंवा वाटीत ओता आणि २-३ तास फ्रिजमध्ये  सेट होण्यासाठी ठेवा.

वाटीत मिश्रण ओता 

Picture Credit: Pinterest

जेली पूर्णपणे सेट झाल्यावर साचा उलटा करून प्लेटमध्ये काढा आणि थंडगार सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

हिवाळ्यात घरी बनवा कुरकुरीत मेथी वडा, रेसिपी फार सोपी

पुढे वाचा