एका भांड्यात १/४ कप कोमट पाण्यात जिलेटिन घालून ५ मिनिटे फुलू द्या.
दुसऱ्या पातेल्यात फळांचा रस गरम करा आणि त्यात साखर घालून विरघळू द्या.
आता फुललेले जिलेटिन गरम रसात घालून नीट ढवळा, गुठळ्या राहू देऊ नका.
मिश्रण थोडे कोमट झाल्यावर त्यात चिरलेली ताजी फळे घाला.
तयार मिश्रण साच्यात किंवा वाटीत ओता आणि २-३ तास फ्रिजमध्ये सेट होण्यासाठी ठेवा.
जेली पूर्णपणे सेट झाल्यावर साचा उलटा करून प्लेटमध्ये काढा आणि थंडगार सर्व्ह करा.
