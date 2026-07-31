करटोलीची भाजीमध्ये भरपूर प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स, फायबर, प्रथिने, लोह आणि क जीवनसत्त्व असते. ही भाजी खाल्ल्याने शरीराला ऊर्जा मिळते आणि रोगप्रतिकारशक्ती सुधारते.
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मोमोरेडीसिन घटकामुळे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते.
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उच्च फायबरमुळे बद्धकोष्ठता टाळण्यास आणि पचन सुधारण्यास उपयुक्त ठरते.
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यात कॅलर्जी कमी असल्याने वजन कमी करण्याच्या आहारात याचा चांगला समावेश होतो.
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त्वचेवरील पिंपल्स, मुरुमे व खाज सुटण्याच्या समस्येवर हिचे गुणधर्म फायदेशीर ठरतात.
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उच्च रक्तदाब आणि कोलेस्ट्रॉल कमी करून हृदयाचे आरोग्य निरोगी ठेवण्यास मदत करते.
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डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी विटॅमिन 'ए' फायदेशीर ठरते.