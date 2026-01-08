एक स्ट्रॉबेरी आणि  जबरदस्त फायदे 

08 January, 2026

Author:  तृप्ती गायकवाड

हिवाळ्याच्या दिवसात त्वचेला कोरडेपणा जाणवतो.

कोरडेपणा 

हिवाळ्यात वातावरणात थंडावा जास्त त्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती देखील कमी होते.

रोगप्रतिकारक शक्ती

व्हिटामीन सी 

स्ट्रॉबेरीमध्ये व्हिटामीन सी मुबलक असतं त्यामुळे  रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते.

कॉलेस्ट्रॉलचा धोका

एवढचं नाही तर फायबरची मात्रा असल्याने कॉलेस्ट्रॉलचा धोका देखील कमी होतो.

रक्तदाब 

बीपीचा त्रास असणाऱ्यांसाठी स्टोबेरी फायदेशीर ठरते. याने रक्तदाब नियंत्रणात राहतो.

स्ट्रॉबेरी 

कोरड्या त्वचेसाठी स्ट्रॉबेरी वरदान आहे.

स्ट्रॉबेरी

रोज एक स्ट्रॉबेरीचं सेवन केलं तर त्वचा तजेलदार होते.

स्ट्रॉबेरी 

डाळिंब खाताना हेवजन कमी करण्यासाठी देखील स्ट्रॉबेरी फायदेशीर आहे.   लक्षात ठेवा की ते मर्यादित प्रमाणात खावे अन्यथा तुमचे आरोग्य बिघडू शकते.

