तोंडलीमध्ये प्रतिरोधक स्टार्च असतो, जो रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतो, त्यामुळे मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी ही उत्तम भाजी आहे.
तोंडलीमध्ये कॅलरी कमी आणि फायबर जास्त असल्याने पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते, ज्यामुळे भूक कमी लागते आणि वजन नियंत्रणात राहते.
फायबरच्या प्रमाणामुळे बद्धकोष्ठता आणि ॲसिडिटी दूर होऊन पचनक्रिया सुधारते.
यात विटॅमिन सी आणि कॅल्शियम असल्यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती वाढते आणि हाडे व दात मजबूत होतात.
तोंडलीच्या सेवनामुळे रक्त शुद्ध होते आणि लिव्हरचे कार्य व्यवस्थित चालण्यास मदत होते.
उष्णतेमुळे तोंड आल्यास किंवा उन्हाळ्यात शरीराचे तापमान कमी करण्यासाठी आणि पोटाला थंडावा देण्यासाठी तोंडली गुणकारी आहे.
सोडियमचे प्रमाण कमी असल्यामुळे उच्च रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते
