दररोज त्रिफळा खाल्ल्याने आरोग्याला होतात हे फायदे

Lifestyle

06 August 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

त्रिफळा खाणे

रोगप्रतिकारशक्ती वाढते, चयापचय गती वाढल्यामुळे वजन नियंत्रित राहण्यास मदत होते आणि त्वचेचे आरोग्य सुधारून नैसर्गिक तेज प्राप्त होते. त्रिफळा खाण्याचे फायदे जाणून घ्या

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आतड्यांचे कार्य नियमित होते आणि मलमूत्र बाहेर टाकणे सोपे होते.

बद्धकोष्ठता दूर होते 

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 गॅस, अपचन, आणि पोट फुगणे यांसारख्या समस्या कमी होतात.

पोटातील वायू घटतो

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पचन संस्था निरोगी राहिल्याने शरीरातील घाण साचत नाही.

आतडी स्वच्छ होतात

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आयुर्वेदकानुसार त्रिफळा वात, पित्त आणि कफ या तिन्ही दोषांना समलतेत ठेवते.

प्रतिकारशक्तीदोष संतुलन

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रोगप्रतिकारशक्ती वाढते 

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आवळ्यामधील विटॅमिन सी आणि अँटिऑक्सिडंट्स शरीराला संसर्गापासून लढण्याची ताकद देतात.

त्वचा आणि केस 

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रक्तशुद्धी झाल्यामुळे चेहऱ्यावरील पिंपल्स कमी होतात आणि त्वचेवर तेज येते.

सतत किंवा दीर्घकाळ घेण्याचे तोटे

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त्रिफळामध्ये कोरडेपणाचा गुणधर्म असतो. सलग खूप महिने घेतल्यास शरीरात, त्वचेत व केसांमध्ये कोरडेपणा वाढू शकतो. मात्र याचे सेवन अतिप्रमाणात केल्यास जुलाब, पोटात पेटके किंवा मळमळ होऊ शकते.

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