चियी सीड्स खाण्याचे काय आहेत फायदे

Lifestyle

05 August 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

चिया बिया खाण्याचे फायदे

चिया बियांचे सेवन वजन नियंत्रण, पचनक्रिया सुधारणे आणि हृदयाचे आरोग्य टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. या लहान बियांमध्ये फायबर, ओमेगा-३ फॅटी अ‍ॅसिड आणि प्रथिनांचा मोठा साठा असतो.

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फायबर जास्त असल्याने पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते, ज्यामुळे भूक लवकर लागत नाही.

वजन कमी करणे 

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पोटातील मलोत्सर्जन प्रक्रिया सुरळीत होऊन बद्धकोष्ठतेपासून आराम मिळतो.

पचन सुधारणे

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ओमेगा-३ मुळे रक्तदाब आणि कोलेस्टेरॉल नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.

हृदयाचे आरोग्य

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कॅल्शियम, मॅग्नेशियम व फॉस्फरस हाडे व दातांचे आरोग्य सुधारतात.

हाडे मजबूत करणे 

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मधुमेह नियंत्रण 

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रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते.

खाण्याची योग्य पद्धत

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१ किंवा २ चमचे चिया बिया रात्रभर पाण्यात किंवा दुधात भिजत ठेवा. सकाळी रिकाम्या पोटी किंवा नाश्त्यामध्ये या भिजवलेल्या बियांचे सेवन करा. कोरड्या चिया बिया खाणे टाळावे

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