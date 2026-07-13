कस्तुरीच्या नैसर्गिक सुगंधामुळे मज्जासंस्था शांत होते. आयुर्वेदिक औषधांमध्ये कस्तुरीचा वापर तणाव, चिंता आणि नैराश्य कमी करण्यासाठी होतो. पांढऱ्या कस्तुरीचे उपयोग आणि त्याचे सर्वात महत्त्वाचे फायदे जाणून घ्या
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पारंपरिक औषधोपचारांमध्ये याचा वापर मज्जासंस्थेचे आजार आणि पक्षाघात सारख्या समस्यांवर उपचारासाठी केला जातो
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कस्तुरीच्या दीर्घकाळ टिकणाऱ्या सुवासामुळे हे परफ्यूम आणि अत्तर उद्योगातील सर्वात मौल्यवान घटक आहे
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कस्तुरी हृदयाचे स्नायू बळकट करते आणि रक्त परिसंचरण सुधारण्यास मदत करते
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ही त्वचेवरील मुरुमे, काळे डाग आणि टॅनिंग कमी करते. त्वचेसाठी कस्तुरी हळळ फायदेशीर आहे.
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कस्तुरी हे उत्तम रसायन म्हणून काम करते. हे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती आणि एकूणच सहनशक्ती वाढवण्यास फायदेशीर आहे
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यात कॅलरीज खूप कमी आणि पाण्याचे प्रमाण सुमारे ९० टक्के असते. हे वजन कमी करणाऱ्यांसाठी एक उत्तम आणि पोट भरणारा पर्याय आहे.