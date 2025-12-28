हिवाळ्यात त्वचा कोरडी पडणं किंवा केसात कोंडा होणं या समस्या जास्त होतात.
हिवाळ्यात हवा कोरडी असते त्यामुळे त्वचेतील ओलावा कमी होतो.
जास्त निस्तेज आणि कोरडी त्वचा ही थंडीतच जास्त होते.
असं म्हणतात की, त्या त्या सिझनमध्ये असलेली फळं खावी त्याने रोगप्रतिकारकशक्ती वाढते.
हिवाळ्याच्या दिवसात संत्रीचा ज्युस पिणं फायदेशीर ठरतं.
संत्र्यामध्ये असलेल्या व्हिटामीन सीमुळे त्वचेचं संरक्षण होतं.
संत्र्यातील असलेल्या अँटीऑक्सिडंटमुळे रोगप्रतिकारकशक्ती वाढते.
सकाळी संत्र्याच्या ज्युस प्यायल्याने त्वचा हायड्रेटेड राहते.
संत्र्याच्या सेवनाने चेहऱ्यावरील सुरकुत्या देखील कमी होण्य़ास मदत होते.
