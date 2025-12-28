हिवाळ्यात 'या' फळांचा ज्युस प्यायलाच पाहिजे

Health

28 December, 2025

Author:  तृप्ती गायकवाड

हिवाळ्यात त्वचा कोरडी पडणं किंवा केसात कोंडा होणं या समस्या जास्त होतात. 

कोरडी पडणं

हिवाळ्यात हवा कोरडी असते त्यामुळे त्वचेतील ओलावा कमी होतो.

त्वचेतील ओलावा 

जास्त निस्तेज आणि कोरडी त्वचा ही थंडीतच जास्त होते.

 निस्तेज आणि कोरडी 

असं म्हणतात की, त्या त्या सिझनमध्ये असलेली फळं खावी त्याने रोगप्रतिकारकशक्ती वाढते.

 रोगप्रतिकारकशक्ती

हिवाळ्याच्या दिवसात संत्रीचा ज्युस पिणं फायदेशीर ठरतं.

संत्रीचा ज्युस 

संत्र्यामध्ये असलेल्या व्हिटामीन सीमुळे त्वचेचं संरक्षण होतं.

 व्हिटामीन सी

संत्र्यातील असलेल्या अँटीऑक्सिडंटमुळे रोगप्रतिकारकशक्ती वाढते.

रोगप्रतिकारकशक्ती

सकाळी संत्र्याच्या ज्युस प्यायल्याने त्वचा हायड्रेटेड राहते.

हायड्रेटेड 

संत्र्याच्या सेवनाने चेहऱ्यावरील सुरकुत्या देखील कमी होण्य़ास मदत होते.

सुरकुत्या 

