उन्हाळ्यात सुकामेवा किती वेळ भिजवून खावा

20  April 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

सुकामेवा किती वेळ भिजवावा

सामान्यतः सुका मेवा ६ ते ८ तास किंवा रात्रभर पाण्यात भिजवणे उत्तम मानले जाते. 

बदाम ८-१२ तास (रात्रभर) भिजवणे योग्य आणि अक्रोड ६-८ तास भिजवावा.

बदाम आणि अक्रोड

अंजीर आणि मनुका ४-६ तास आणि खजूर २-३ तास भिजवून खावे

अंजीर आणि मनुका

सुकामेवा भिजवून खाल्ल्याने पचन सुधारण्यास मदत होते. सुकामेवा भिजवून खाण्याचे फायदे जाणून घ्या

सुकामेवा भिजवून खाण्याचे फायदे

पचन सुधारते 

सुकामेवा भिजवल्यामुळे मऊ होतो आणि पचायला हलका होतो, ज्यामुळे पोट जड होण्याचा त्रास कमी होतो.

बदामासारख्या मेव्यावर असलेली 'फायटिक ॲसिड'ची कडक साल भिजवल्यामुळे निघून जाते. यामुळे शरीराला त्यातील मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, लोह आणि झिंक सारखी खनिजे योग्य प्रमाणात मिळतात.

पोषक घटक वाढतात 

पोषक-विरोधी घटक दूर होतात न भिजवता खाल्ल्यास त्यातील पोषक-विरोधी घटक पोषक तत्वांच्या शोषणात अडथळा आणू शकतात.

पोषक-विरोधी घटक

बदाम रात्रभर भिजवून सकाळी त्याचे टरफल काढून खाल्ल्यास विटॅमिन ई आणि अँटिऑक्सिडंट्सची शोषकता वाढते.

बदाम 

